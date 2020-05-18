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Kümesten güvercin hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

DHA

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, kümesten güvercin çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mücahitler Mahallesi'nde güvercin besleyen bir kişi, 7 Mayıs'ta polisi arayarak, kuşlarının çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişinin kafes kapısını kırarak girdikleri kümesten güvercinleri çalarak uzaklaştığı belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden birisi adresine düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde bulunan güvercinler de sahibine teslim...

Kümesten güvercin hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, kümesten güvercin çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Mücahitler Mahallesi'nde güvercin besleyen bir kişi, 7 Mayıs'ta polisi arayarak, kuşlarının çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişinin kafes kapısını kırarak girdikleri kümesten güvercinleri çalarak uzaklaştığı belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden birisi adresine düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde bulunan güvercinler de sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, hırsızlık olayına karışan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-18 16:43:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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