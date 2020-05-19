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Koronavirüse rağmen biber üretimi durmuyor

DHA

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine, koranavirüs salgınına rağmen tarımsal üretimde çalışmak için çevre illerden 3 bin 500 mevsimlik işçi geldi. Mevsimlik işçiler, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak biber ekili tarlalarda çalışmayı sürdürüyor. Koronavirüs salgınına rağmen İslahiye'deki tarım arazilerinde çalışmak isteyen 3 bin 500 mevsimlik işçi özel izinle ilçeye geldi. Mevsimlik işçiler ve aileleri tarım arazilerinin yoğun olduğu Yesemek, Örtülü, Elbistanhöyüğü, Yeşilova, Çubuk, Akınyolu, Ortaklı, Şahmaran ve Karakaya mahallelerinin...

Koronavirüse rağmen biber üretimi durmuyor

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine, koranavirüs salgınına rağmen tarımsal üretimde çalışmak için çevre illerden 3 bin 500 mevsimlik işçi geldi. Mevsimlik işçiler, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak biber ekili tarlalarda çalışmayı sürdürüyor.<br>Koronavirüs salgınına rağmen İslahiye'deki tarım arazilerinde çalışmak isteyen 3 bin 500 mevsimlik işçi özel izinle ilçeye geldi. Mevsimlik işçiler ve aileleri tarım arazilerinin yoğun olduğu Yesemek, Örtülü, Elbistanhöyüğü, Yeşilova, Çubuk, Akınyolu, Ortaklı, Şahmaran ve Karakaya mahallelerinin kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi. İşçilerin yaşadıkları çadırlar sosyal mesafeye uygun olarak kurulurken, işçilerin ve ailelerinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. İşçiler her gün sabah saatlerinde kalkarak ekili olan yaklaşık 20 bin dekar arazide çapalama işlerinde çalışıyor. <br>'SOSYAL MESAFE KURALINA UYULUYOR'<br>İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, kırmızı altın olarak adlandırdıkları kırmızıbiberin yolculuğunun salgına rağmen devam ettiğini söyledi. Bölgeye her yıl çalışmaya gelen işçi sayısına ulaştıklarını belirten Köse, şunları söyledi:<br>"Salgına rağmen 3 bin 500 tarım işçimiz bölgeye gelerek çalışmaya başladı. Tarım işçilerimizin konakladıkları çadırlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak kuruldu. Kayıtları ile birlikte sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmakta. Çadırda başlayan sosyal mesafe biber tarlasında da devam etmektedir. İslahiye ovasında yaklaşık 20 bin dekar alanda biber ekimi yapılmakta olup yaş olarak 300 bin ton rekolte hedeflemekteyiz. Biberin bu yıl daha iyi olacağını düşünüyoruz. İslahiye biberinin limona göre 3 kat daha fazla C vitamine sahip olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilim insanlarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu anlamda koronavirüs hastalığı karşısında tüketimin artacağını da düşünüyoruz. Hasat döneminde 5 bin işçiye, hasat sonrası fabrikalarla birlikte çöp çekme işlerinde ise 7 ile 10 bin arasında işçiye ihtiyaç duyulacaktır."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-19 08:49:55<br>

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