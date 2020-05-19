Kılıç’tan Kadir Gecesi mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadir Gecesinin günahlardan arınmak için ilahi fırsat olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde mübarek gecelerin önemi büyüktür” dedi.

Kılıç, yayımladığı mesajında, “Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği, bütün meleklerin yeryüzüne indiği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Kadir Gecesinin, her zaman ve her yerde muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak, toplumu toplum yapan özelliklerin başında gelen saygı ve sevgi bu gecede gönüllerde hayat bulacaktır. Bu gecenin kıymeti ve ehemmiyeti saymakla tükenmeyecek ölçüdedir. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kuran’ın Peygamber Efendimize niyaz olmasıdır. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşalım. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını, açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin vesile olmasını dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin, Gazi şehrimizin, Oğuzelimizin ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasına ve yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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