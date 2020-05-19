Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

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<br>Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.<br>Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-19 11:44:47<br>

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