Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu

Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan minik öğrenciler 19 Mayıs’ı ellerine aldıkları bayraklarla evde kutladı.
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan minikler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı evde kutladı. Ellerine Türk bayrağı alan minikler marşlar eşliğinde 19 Mayıs’ı kutladı.
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