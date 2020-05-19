Gaziantep'te 3 günde 8 bin 25 kişiye ceza

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 3 gününde, yasağı ihlal eden 8 bin 25 kişiye, para cezası kesildi.<br>Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca güvenlik güçleri, sürekli denetim yaptı. Denetimlerde, ilk 3 günde, yasağa rağmen dışarı çıkan 8 bin 25 kişi ile açılması yasak olan 19 iş yerine para cezası yazıldı.<br>Ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik denetimlerine devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-19 14:11:40<br>

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