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Kaymakam Mutlu’dan yaşlılara Kadir Gecesi ziyareti

İHA

Kaymakam Mutlu’dan yaşlılara Kadir Gecesi ziyareti

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret ederek, Kadir Gece'lerini kutladı.
Mutlu, evine gittiği yaşlılara iftarlık yemek, gıda maddeleri ve çeşitli hediye yardımında bulundu.
Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret edip, Kadir Gecesi'ni kutladı. İlçe merkezinde tek başına yaşayan 10 ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşı evinde ziyaret eden Kaymakam Mutlu, gıda kolisi, iftarlık yemek ve çeşitli hediye yardımında da bulundu. Mutlu'ya, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behçet de eşlik etti.
Kaymakam Mutlu, Kadir Gecesi münasebetiyle evlerinde ziyaret ettiği yaşlı vatandaşlarla sohbet edip, hal hatırlarını sordu. Mutlu ve beraberindekiler, yaşlı vatandaşların yaşadıkları evlerde inceleme yapıp, bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu.
Kadir Gecesi nedeniyle kendilerini ziyaret eden Kaymakam Mutlu’ya teşekkür eden yaşlı vatandaşlar ise, devlet büyüklerine ve Kaymakam Mutlu’ya dua ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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