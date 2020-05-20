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Gaziantep Polisgücü sporcularından anlamlı mesajlar

İHA

Gaziantep Polisgücü sporcularından anlamlı mesajlar

Telekonferans sistemiyle bir araya gelen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü sporcuları istiklal marşını seslendirerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar.
Mehmet Kaplan pandemi sonrası sahalarda yeniden destan yazmaya hazırlandıklarını sporcuların antrenmanlarını evlerinde gerçekleştirdiğini ifade ederek, “2020 için ülkemize ve milletimize verdiğimiz şampiyonluk sözünü yerine getireceğiz” dedi.
Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oyuncuları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında telekonferans sistemiyle gerçekleştirdikleri etkinliklerle İstiklal Marşını seslendirdiler. Çeşitli yaş gurubundan çocuk sporcuların da katıldığı etkinlikte genç sporcular 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’da sporcularla telekonferans sistemiyle görüşerek gençlerin bayramını kutlarken, “Gençlerimize güveniyoruz. Bugüne kadar Avrupa’dan Türkiye’ye şampiyonluk kupalarımızı taşıyarak ülkemizi hokey alanında başarıyla temsil ettik. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında bizlerde üzerimize düşenleri yapıyoruz. Sporcularımız antrenmanlarını evlerinde, yaşadıkları ortamlarda hocalarımızın tele konferansla denetimiyle gerçekleştiriyor. Heyecanımız büyük. Ertelenen Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarının önümüzdeki süreçte salgının sonlanmasıyla birlikte yeniden gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Heyecanımız büyük, Türkiye’ye yeni Avrupa şampiyonluk kupaları kazandırmak için söz vermiştik, pandemi sonrası bu sözlerimi inşallah yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.
“Sahalarda yeniden destanlar yazacağız”
İşgal altındaki vatanın kurtarılmasında en önemli adım olan Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak kurtuluş meşalesini yakmasının önemli bir milat olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “101 yıl önce işgal edilen vatanımızın, esaret altına alınmak istenen milletimizin kurtarılması ve bağımsızlığımıza kavuşmamız için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları tarafından Samsun’da yakılan o meşale 101 yıldır her alanda yolumuzu aydınlatıyor. Bugün bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de pandemi mücadelesi büyük bir kararlılıkla sürüyor. Bir olmak, birlik olmak ve milli mücadele ruhuyla pandemiyi yenmemiz mümkün. 101 yıl önceki aynı ruh ve inançla sağlıklı bir gençlik, huzurlu bir gelecek için kuralları uygulayarak insanlığı tehdit eden bu felaketten kurtulalım. Bu vesileyle bağımsızlığımız ve vatan toprağımız uğruna canlarını seve seve feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını ve Kadir gecesini kutluyorum” diye konuştu.

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