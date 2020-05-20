Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Kurtgil: “Ramazan Bayramı’nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlanabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Kurtgil: “Ramazan Bayramı’nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlanabilir”

İHA

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Seren Kurtgil, Ramazan Bayramı'nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesinin sağlanabileceğini söyledi.

Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Kurtgil: “Ramazan Bayramı’nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlanabilir”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Seren Kurtgil, Ramazan Bayramı’nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesinin sağlanabileceğini söyledi.
Kurtgil, bayram alışverişi yaparken rafine gıdalar, asitli içecekler ve basit şeker almaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Bu bayramda yapılan geleneksel yemekler ve tatlılar hane halkı tarafından tüketileceğinden, küçük porsiyonlarda yapmaya dikkat edilmelidir” dedi.
Bayram sınırsız tüketim değil uyum süreci olmalı
Evde kalınan sürede fiziksel aktivite düzeyi çok düştüğü için alınan enerji yoğunluğuna dikkat ederek porsiyonların küçültmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Kurtgil, Ramazan Bayramı’nda beslenme konusunda şu uyarılarda bulundu:
“Beslenme düzeninin değiştiği Ramazan Ayı sonrası bayramın ilk günü eski öğün düzenine geçiş yapılır. Ramazan süresince sahur ve iftarda yaptığımız iki üç öğünlük beslenme yerine bayramda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlanabilir. Bu durumda bayramı her istediğimizi yeme zamanı olarak değil uyum süreci olarak düşünmemiz gerekir. Bayram gününe hafif bir kahvaltı ile başlamak gün içinde tüketilecek besinler göz önüne alınırsa en doğru tercihtir. Hafif bir kahvaltı gün içerisinde hazımsızlık, gaz gibi rahatsızlıkları yaşamanın önüne geçecektir. Tüm dünyanın mücadele ettiği ve halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturan korona virüs salgınının (Covid19) tedavisinde özel bir besin/gıda olmasa da bağışıklık sistemi açısından sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku ile fiziksel aktivite önemlidir. Korona virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin, mineral ve lif içeriği yüksek taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Vücudun savunma mekanizmasının doğru işleyebilmesi için yeterli protein (et, süt, yoğurt, yumurta vb.) almaya özen gösterilmelidir, sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalıdır”
Aşırı çikolata ve şekerleme tüketiminden kaçınmalıyız
Geleneksel bayram ikramlıkları olan çikolata, şekerleme ve tatlıların kan şekerine hızla etki eden, bağışıklık sistemini baskılayan ve enerji içeriği yüksek olan gıdalar olduğunu anımsatan Kurtgil, “Bayramda sunulan ikramlara dikkat ederek, dengeli beslenme ilkesinden ödün verilmemelidir. Çikolata ve şekerlemenin aşırı tüketimi çocuklarda ishal ve kusma gibi rahatsızlıklara neden olabileceği gibi iştahlarını etkileyerek ana öğün tüketiminin azalmasına da neden olabilir” diye konuştu.
Kalp, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerin bayramda sağlıklı ve doğru beslenmeye daha fazla özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Kurtgil, “Bayram tatlısı olarak şerbetli tatlılar yerine mümkün olduğunca sütlü tatlılar tercih edilmeli ve porsiyon kontrolü ihmal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.
Sıvı tüketimi ihmal edilmemeli
Ramazan Ayı boyunca kaybedilen sıvıyı yerine koyabilmek için günde en az 2 2,5 litre su tüketiminin çok önemli olduğunu kaydeden Kurtgil, çay kahve gibi kafein içeren ve vücuttan su atımına sebep olan içeceklerin fazla miktarda tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Kurtgil, korona virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sevdiklerimizle daha nice mutlu bayramlar kutlamak için bu bayramda sosyal izolasyona dikkat etmemiz gerekiyor. Bayramlar, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Daha mutlu ve sağlıklı günlerde sevdiklerimizle bir arada olmak dileğiyle”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Bayram heyecanı evlerimizden eksik olmasın”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
ASİD Başkanı dr. Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ASİD Başkanı dr. Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. ...
Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 ...
GAİB’den Pandemi sonrası yeni dünya düzeni online eğitimi
YEREL HABERLER GAİB’den Pandemi sonrası yeni dünya düzeni online ...
Gaziantep Polisgücü sporcularından anlamlı mesajlar
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü sporcularından anlamlı mesajlar
Gaziantep'te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine ceza
Gaziantep'te yemeni sezonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te yemeni sezonu
Gaziantep´te balkonlardan İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Gaziantep´te balkonlardan İstiklal Marşı okundu
Ameliyat oldu, korona virüse yakalandı Bütün mahalle virüslü olduğunu bilmeyerek geçmiş olsuna gitti
YEREL HABERLER Ameliyat oldu, korona virüse yakalandı Bütün mahalle ...
Kaymakam Mutlu’dan yaşlılara Kadir Gecesi ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan yaşlılara Kadir Gecesi ziyareti
Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 ...
MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında ...
Boğaziçi Bulvarı hizmete açılıyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: “Boğaziçi Bulvarı vatandaşlarımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Boğaziçi Bulvarı hizmete açılıyor Şahinbey Belediye ...
Koronaya karşı en esprili uyarı Zabıtalarla hazırladığı skeçle insanları uyaran tiyatro sanatçısı şimdi de polislerle kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Koronaya karşı en esprili uyarı Zabıtalarla ...
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: “Gaziantep’te sağlık altyapısının güçlü ve yeterli” “Günde 500 test yapıyoruz”
YEREL HABERLER Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali ...
Gaziantep'te 3 günde 8 bin 25 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 günde 8 bin 25 kişiye ceza
Kaymakam Mutlu’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan 19 Mayıs mesajı
Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde de caddeler boş
YEREL HABERLER Gaziantep'te kısıtlamanın son gününde de caddeler boş
Gaziantep'te 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 19 Mayıs kutlaması korona virüs ...
Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu
Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
Bir kadının filmlere konu olacak hikayesi Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı, şimdi ise cezaevinde
YEREL HABERLER Bir kadının filmlere konu olacak hikayesi Önce ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X