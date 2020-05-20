<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.<br>İlçede ilk defa görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kulaklı orman baykuşu, vatandaşlar tarafından arazide bitkin bulundu. Vatandaşlar buldukları baykuşu; zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri de kuşu, su verip besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürdü. <br>Yavru kulaklı orman baykuşu daha sonra tedavi ve bakımı için Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-20 13:36:26<br>
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