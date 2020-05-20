Diyarbakır'da 400 milyon liralık yatırıma öncülük eden TKDK'den yatırımcılara davet - DİYARBAKIR

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubunun 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde dışarıya çıkan çocuklar parklara akın etti.<br>İslahiye'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler ile sokağa çıkma yasağı kırıtlaması olan 0-14 yaş grubu bugün ikinci kez sokağa çıktı. Çocuklar sıcak havaya aldırış etmeden parklara akın etti. Çocuklar parkta oynarken, aileleri ise gölgede oturarak onları izledi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-20 13:50:10<br>

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