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Baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı

İHA

Baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep’te baklavacılar yoğun mesaiye başlarken, bu sene korona virüs salgını dolayısıyla baklavalar sipariş yoluyla gönderiliyor.
Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Diğer bayramlara nazaran daha sakin olduklarını ifade eden baklavacılar, Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşların sipariş verdiğini ve sipariş üzerine çalıştıklarını söyledi. Gaziantepli baklavacılar, yaptıkları baklavaları Türkiye'nin dört bir tarafına kargoyla gönderiyor.
İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve tereyağı ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen baklava, Gaziantep’ten Türkiye’nin her tarafına kargoyla gönderiliyor.

"Bayram yoğunluğu yaşıyoruz"
Gaziantep’te yıllardır baklava üretimi yapan ve bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını açıklayan Ayıntap Baklavaları işletmecisi Levent Aktaş, "Bayrama çok az bir süre kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı biraz sakinliğimiz olsa da baklava severleri baklavasız bırakmamak için gelen siparişleri kargolar vasıtasıyla vatandaşlara yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen bayramlara göre yoğunluk az olsa da paket servislerimiz devam ediyor. Tabi Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için insanlar 5 kilo değil de bir kilo yani yiyeceği kadar alıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’deki bütün şehirlere baklavamızı gönderiyoruz. Bizim özel kargomuz var bugün veriyoruz yarın ürünümüz İstanbul’da oluyor. Sınırların kapalı olması nedeniyle yurt dışına gönderemiyoruz" diye konuştu.

“110 TL’den 170 TL’ye kadar çıkıyor”
Baklavanın fiyatına da değinen Aktaş, fiyatların 110 TL’den başladığını, fıstık durumuna göre 170 TL’ye kadar çıktığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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