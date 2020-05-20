GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret’in sektörlere etkisini konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret’in sektörlere etkisini konuştu

İHA

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yeni Normal Buluşmaları toplantıları kapsamında canlı yayında Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İşler Başkanı Ozan Acar'ı ağırladı.

GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret’in sektörlere etkisini konuştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yeni Normal Buluşmaları toplantıları kapsamında canlı yayında Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İşler Başkanı Ozan Acar’ı ağırladı.
GAGİAD resmi instagram hesabından canlı yayınlanan programda, değişen dünya şartlarında ticari alanlardaki stratejik değişimler, tüketici eğilimleri ve teknolojik gelişmelerle beraber yükselişe geçen ETicaretin Covid19 ile birlikte ticari alandaki değişimleri gibi konular ele alındı.
Konuşmasına gençlerin bayramını kutlayarak başlayan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkışı, zor şartlar altında bizlere kurtuluşun yolunu açmıştır. Atatürk’ün bu önemli günü gençlere armağan etmesi, geleceğimiz mirasçıları olan gençlerimize ne kadar güvendiğinin bir ispatıdır. Bizlere düşen de bu değerli emaneti layığıyla yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır” dedi.
Koçer, “Yeni dönemde ETicaretin hem firmalar açısından hem de müşteriler açısından oldukça faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tüketiciler bu alanda istedikleri ürünlere daha uygun fiyattan ulaşırken, firmalar içinse maliyeti biraz daha düşürdüğü için tercih sebebi olmaktadır. Covid19 ile alışveriş alışkanlıkları değişecek, insanlar daha kontrollü, daha hızlı ve daha hijyenik bir şekilde ürün isteyecek, bu da pazar hacmini arttıracaktır. Unutmamak gerekir ki KOBİ’ler ne kadar güçlüyse ülkemizde o kadar güçlü olacaktır. Bu yüzden temennim yerli ürünlerimizin uluslararası arenada ürünlerini bir tıkla satabilmesidir” şeklinde konuştu.
Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar ise, “Şuan yaşadığımız pandemi sebebiyle dükkanlarımız kapalı, fabrikalarımız kapasitelerini düşürdü, dışarı çıkamıyoruz. Hem dünyada hem de ülkemizde umutsuzluk havası hâkim. Ama bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. O yüzden umutsuz olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. 101 yıl öncesine gidecek olursak, Büyük Önder Atatürk, Samsun'a çıkışıyla milli mücadelemizin fitilini ateşledi. O dönem dünyada İspanyol gribi vardı. Mustafa Kemal Atatürk’te gribe yakalanmıştı, ama Samsun’a çıkmaktan asla vazgeçmedi. O şartlarla, bugün ki şartları kıyaslarsak bizler kesinlikle daha şanslıyız. Unutmayalım dünya hiç durmayacak, birlik ve beraberlikle biz o günlere yine geleceğiz. Her zaman fırsat var, her güne pozitif uyanmak ve fırsatları düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinde ETicaretin insanlara nefes alabilecekleri bir kanal olduğunu dile getiren Acar, “Bu kanalı da iyi bir şekilde değerlendirdi insanlarımız. ETicaret beklenmeyen bir şekilde hızlı bir biçimde büyüdü. Aslına bakarsak, ETicaret, KOBİ’lerle birlikte büyüyen bir alan. Tabi arkasında üretim gücü olması lazım çünkü önemli olan üretim yapabilmek. Trendyol platformuna baktığımızda satış yapanların yüzde 95’i KOBİ. Olaya şöyle bakmamız lazım, Trendyol’un cirosu artıyorsa, KOBİ’lerinde cirosu artıyor demektir. ETicarete başlayan KOBİ’lerimiz yurtiçindeki tüketicilere ürünlerini gönderiyor, o arada kendini geliştiriyor, arkasından da yurtdışına açılıyor. Bu yüzden KOBİ’lerin şirketlerinin geleceği için artık mutlaka ETicaret sürecine dahil olmaları lazım. Önümüzde dönemde tüketiciler sadece mal ihtiyaçlarını değil, başka alanlarda da ihtiyaçlarını internette karşılayacaklar gibi gözüküyor. Bu da Türkiye ekonomisi için hayırlı olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep KOBİ ile yaptıkları sözleşmeden de bahseden Ozan Acar, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile bir proje geliştirdik. Bu proje ile pandemi ile ortaya çıkan süreçte Gaziantep'te ki firmaların nasıl ETicaret hacmini arttırırız düşüncesiyle Trendyol’dan KOBİ’lerin ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda KOBİ’lerimize avantajlı bir paket çalışması yaptık. 30 bin TL’ye kadar yaptıkları satışlarda komisyon almayacağız, böylelikle bu zor dönemde KOBİ’lerimizin yanında olacağız. Trendyol’da Gaziantep butiği açmaya karar verdik. Gaziantep'te üreticilerin tüm ürünlerini tek bir butikte toplayacağız. Böylece tüketiciler Bakırcılar Çarşısında dolaşır gibi, Gaziantep’in butiğinde online olarak dolaşabilecekler. Dijital pazarlama desteği de vereceğiz. Gaziantep Butiğimiz 20.05.2020 tarihinde açılıyor, başvurularımızda 22.05.2020 tarihinde son buluyor. Şuana kadar Gaziantep'te ki satıcı sayımız yaklaşık 500 firma oldu. Umarım bu cumaya kadar bu fırsattan daha çok KOBİ’miz faydalanabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı
YEREL HABERLER Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan ...
Bosna Hersek’ten Türkiye’nin çalışmalarına övgü
YEREL HABERLER Bosna Hersek’ten Türkiye’nin çalışmalarına övgü
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans Salısbury Dıstrıct Hospıtal’den Sr. Çifçi: “Hemşireler bireylerin ve toplumların sağlık ve refahını korumak için çalışırlar”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans Salısbury ...
Kapkaç şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelileri yakalandı
Baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı
Çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Çocuklar parklara akın etti
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Kurtgil: “Ramazan Bayramı’nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlanabilir”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. ...
Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Bayram heyecanı evlerimizden eksik olmasın”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
ASİD Başkanı dr. Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ASİD Başkanı dr. Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. ...
Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 ...
GAİB’den Pandemi sonrası yeni dünya düzeni online eğitimi
YEREL HABERLER GAİB’den Pandemi sonrası yeni dünya düzeni online ...
Gaziantep Polisgücü sporcularından anlamlı mesajlar
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü sporcularından anlamlı mesajlar
Gaziantep'te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine ceza
Gaziantep'te yemeni sezonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te yemeni sezonu
Gaziantep´te balkonlardan İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Gaziantep´te balkonlardan İstiklal Marşı okundu
Ameliyat oldu, korona virüse yakalandı Bütün mahalle virüslü olduğunu bilmeyerek geçmiş olsuna gitti
YEREL HABERLER Ameliyat oldu, korona virüse yakalandı Bütün mahalle ...
Kaymakam Mutlu’dan yaşlılara Kadir Gecesi ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan yaşlılara Kadir Gecesi ziyareti
Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 ...
MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Taşdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 19 Mayıs şehrin dört bir yanında ...
Boğaziçi Bulvarı hizmete açılıyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: “Boğaziçi Bulvarı vatandaşlarımıza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Boğaziçi Bulvarı hizmete açılıyor Şahinbey Belediye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X