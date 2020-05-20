Gaziantep FK, Sumudica yönetiminde çalıştı

Gaziantep Futbol Kulübü, 14 günlük karantina süreci sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan Marius Sumudica yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gaziantep ekibinde, geçtiğimiz günlerde ülkesi Romanya'dan dönen ve kentteki KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Rumen teknik adam Marius Sumudica da çalışmada yer aldı. Sumudica, karantina süreci ve korona virüs testinin negatif çıkmasının ardından takımının başında ilk antrenmanına katıldı.

Rumen teknik adam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, üç grup halinde gerçekleştirilen yarı sahadaki çift kale maçla son buldu.

Antrenman, karantina süreci sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan Rumen yıldız Alexandru Maxim'in de katılmasıyla tam kadro gerçekleştirildi.

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