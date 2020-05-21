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Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki

İHA

Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Nöbetçi Akaryakıt İstasyonu uygulamasına tepki gösterdi.

Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki

Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Nöbetçi Akaryakıt İstasyonu uygulamasına tepki gösterdi.
GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan, yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadale kapsamında uygulamaya konulan nöbetçi akaryakıt istesyonu uygulamasına tepki göstrerek, akaryakıt istasyonlarının kuruluş amacının tüm kurumsal ve bireysel müşterilere her şart altında yakıt ikmali sağlamak olduğunu kaydetti. Nöbetli istasyon uygulaması ile akaryakıt istasyonları asli görevlerinden men edildiğini de savunan Akcan, "Cumhuriyet kurulduğundan beri, 365 gün 24 saat hizmet veren sıkıyönetim dönemlerinde bile kapatılmayan lojistik sağlık ve güvelik hizmetlerinin ana tedarikçisi konumunda bulunan akaryakıt istasyonları, pandemi döneminde nöbetçi istasyon uygulamasına tabii tutulmaktadır. GABDER olarak uygulamanın yanlış olduğunu ve biran önce sonlandırılmasını bekliyoruz” dedi.
Yakıt istasyonularının genel işleyiş anlamında önemine de dikkat çeken Acan, "Genel işleyiş olarak, akaryakıt istasyonlarının kapısı yoktur, kapatılamaz. Kapatıldığı durumda bile, yanıcı ve parlayıcı ürün bulunduran bu tesisler belli sayıda eleman bulundurmak zorundadır. Akaryakıt istasyonları, yakıt satışı dışında tuvalet, hava saati ve yıkama gibi kamu hizmeti sayılabilecek hizmetleri de sunmaktadır. Bu sebeple akaryakıt istasyonlarında nöbetçi uygulamasını yanlış bir uygulama olarak değerlendirmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince tüm gün ya da belirli saatlerde hizmet veren içişleri bakanlığı genelgesinde istisnai olarak faaliyet gösteren tüm sektörler ve işletmeler akaryakıt bayilerinden yakıt almak durumunda kalmaktadır. Yakıt alımı şahsi araç kullanımı ve faaliyette bulunan işyerlerinde görevli ya da çalışanlarına yönelik ulaşım ve taşıma hizmetleri yapılırken oluşmaktadır.Bu işletmeler istasyonların gerek otomatik sistem olarak gerekse cari olarak abone müşterisi olduğu için belirli bir istasyona ya cari alım sözleşmesine bağlı olan istasyona gitmek durumundadır.Bu konuda müşteri mağduriyeti oluşması yanında
Kuruluş amacı tüm kurumsal ve bireysel müşteriler yakıt ikmali sağlamak olan akaryakıt istasyonları asli görevlerinden men edilmektedir. Bu uygulamanın biran önce sonlandırılması GABDER olarak ana temennimizdir" şeklinde konuştu.
Akçan, dernek üyeleri ve sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramını da kutlayarak, "Ramazan Bayramı’nın barış, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, başta üyelerimiz ve sektör temsilcilerimiz olmak üzere tüm İslam Alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz" diye konuştu.

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