Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

DHA

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın...

Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

<br>Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.<br>GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI<br>Mehmet A.'nın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-05-21 12:20:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona eriyor Gaziantep’teki fillere uzun uğraşlar sonucu Sri Lanka’da eş bulundu
YEREL HABERLER Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona ...
Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
YEREL HABERLER Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
YEREL HABERLER Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
Bir ilçenin kabusu olmuştu yakalandı Gaziantep’in Nizip ilçesinde 29 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bir ilçenin kabusu olmuştu yakalandı Gaziantep’in ...
Gaziantep FK, Sumudica yönetiminde çalıştı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Sumudica yönetiminde çalıştı
Gaziantep valiliği pandemi toplantısında yeni kararlar
YEREL HABERLER Gaziantep valiliği pandemi toplantısında yeni ...
Sumudica ve Maxim'in korona virüs testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Sumudica ve Maxim'in korona virüs testi negatif çıktı
Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği
YEREL HABERLER Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Hasat sezonunun ilk buğdayı GTB’de işlem gördü
YEREL HABERLER Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı ...
Fatma Şahin çocuklarla ve gençlerle canlı yayında buluştu
YEREL HABERLER Fatma Şahin çocuklarla ve gençlerle canlı yayında ...
GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret’in sektörlere etkisini konuştu
YEREL HABERLER GAGİAD, yeni normal buluşmalarında e-ticaret’in ...
Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı
YEREL HABERLER Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan ...
Bosna Hersek’ten Türkiye’nin çalışmalarına övgü
YEREL HABERLER Bosna Hersek’ten Türkiye’nin çalışmalarına övgü
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans Salısbury Dıstrıct Hospıtal’den Sr. Çifçi: “Hemşireler bireylerin ve toplumların sağlık ve refahını korumak için çalışırlar”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans Salısbury ...
Kapkaç şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelileri yakalandı
Baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Baklavacıların sipariş yoğunluğu başladı
Çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Çocuklar parklara akın etti
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Kurtgil: “Ramazan Bayramı’nda az ve sık sık yiyerek metabolizmanın eski düzenine dönmesi sağlanabilir”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı’nda beslenme SANKO Üniversitesi Arş. Gör. ...
Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Bayram heyecanı evlerimizden eksik olmasın”
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. ...
ASİD Başkanı dr. Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ASİD Başkanı dr. Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Bu bayram evimizdeyiz ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir”
YEREL HABERLER Ramazan bayramı mesajı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. ...
Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X