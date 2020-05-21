Gaziantepliler korona virüse kafa tutuyor Gaziantep’te bayram öncesi cadde, sokak ve çarşılarda yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı mücadele sürerken Gaziantep’te bayram öncesi çekilen görüntüler dikkat çekti.

Türkiye genelinde düşüşe geçen vak’a sayıları bir yandan sevindirirken yerel bazda ise diğer illere göre Gaziantep'teki covid19 vak’a sayılarında artış yaşanıyor. Vaka sayılarında önüne geçilemeyen yükselişe rağmen Gaziantep’teki vatandaşlar, kentte yapılan uyarı ve ikazlara kulak asmıyor. Sokakları dolduran vatandaşlar, maske kullanımının sorunluğu olduğu bölgelerde maske kullanmasına rağmen sosyal mesafe kuralını unutmaları dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler ise "Gaziantepliler koronaya kafa tutuyor" yorumlarına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.