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Başkan Şahin, Ortadoğu lideriyle bir araya geldi

İHA

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ortadoğu yerel yönetim liderlerinin yer aldığı korona virüs (covid 19) salgınına yönelik şehirlerin mücadelesi programına telekonferans aracılığıyla katıldı. Toplantıda, alınan önlemler başta olmak üzere pandemi sürecindeki deneyimler paylaşıldı.

Başkan Şahin, Ortadoğu lideriyle bir araya geldi

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ortadoğu yerel yönetim liderlerinin yer aldığı korona virüs (covid 19) salgınına yönelik şehirlerin mücadelesi programına telekonferans aracılığıyla katıldı. Toplantıda, alınan önlemler başta olmak üzere pandemi sürecindeki deneyimler paylaşıldı.
Kısa süre içerisinde pandemi yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip korona virüsün dünya gündemine oturmasının ardından gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda önlem ve tedbirler arttırıldı. Enfeksiyon riskine karşı hızlı ve doğru çözüm yollarının belirlenmesini sağlamak amacıyla organize edilen telekonferanslara Başkan Fatma Şahin bir yenisini daha ekledi. Hazmieh Belediye Başkanı Jean Elias El Asmar, Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) İcra Direktörü Abdallah Anati, Kuveyt Belediye Meclisi Üyesi, Homoud Alenezi ve Kıdemli Kent Uzmanı, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Mohamed Nada ile bir araya geldi. Telekonferansta, salgın sürecinde projelenerek başarı sağlayan uygulamalar tartışıldı. Ortak masa oluşturmanın önemine işaret edildi. Toplantıda Türkiye’nin sağlık çatısı altında verilen ücretsiz tedavi hizmeti ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü koordinasyonu öne çıktı. Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, küresel bir sorun ile karşı karşıya olduklarını belirterek, “Salgına karşı ulusal mücadele içerisindeyiz. Yerel yönetimler bu pandemi sürecinde büyük bir sorumluluğa sahip. Bu noktada da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği önemli bir faktördür. Bundan önceki birlik başkanlarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye ve Gaziantep örneğini anlatırken 5 başlık öne çıktı. Güçlü liderlik, sağlık alanındaki dönüşüm, ücretsiz tedavi hizmeti özellikle açtığımız şehir hastaneleri, yoğun bakım ünite sayısındaki artış, tedavi sürecinde vatandaşa yönelik hizmeti kolaylaştırdı. Sonuç olarak sağlıkta yaptığımız yatırım bugün en büyük gücümüz oldu. Tabi bütün bu sağlık imkanlarını ücretsiz bir şekilde vatandaşa ulaştırmak da sosyal devlet anlayışında uygun düşürüldü. Diğer yandan yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki güçlü koordinasyonda bize hızlı kararlar almayı ve akabinde yerinde tedbirleri rahatlıkla uygulama şansını tanıdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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