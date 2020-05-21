Gaziantep'te bayram denetimi

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Korona virüs tedbirlerini ve Ramazan Bayramı öncesinde yapılan hazırlıkları yakından takip eden Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretimi, depolama, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçiriliyor. Zabıta ekipleri ayrıca korona virüsüne karşı iş yerlerinde uygulanması gereken kurallar konusunda da esnafı hem bilinçlendiriyor hem de uyarıyor.



“Denetimlerimiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan boyunca gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini sürekli denetlediklerini belirterek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine geldik. Bu bayramı korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde geçirecekler. Ancak bayram öncesinde vatandaşlarımız bayram telaşındalar. Bir yandan kıyafet diğer yandan ise pasta şeker gibi ürünlerin alış verişini yapıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak, zabıta ekiplerimizle birlikte tüm Şahinbey ilçesinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Denetimler sırasında ekiplerimiz Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri de yakından takip ediyorlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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