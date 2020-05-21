Gaziantep'te bir mahalleye daha kısıtlama

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde görülen korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.



Şehitkamil İlçesi Hıfzısıhha Kurulu tarafından Atalar Mahallesi'nde artan virüs vakaları nedeniyle 21 Mayıs Perşembe günü akşam saat 17.00'den itibaren sokağa çıkılması yasaklandı. Ayrıca mahalleye giriş çıkışlara da kısıtlama getirilirken, kısıtlamaların ikinci bir emre kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.