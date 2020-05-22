Hırsızlık şüphelileri kamerada

Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Eyüpoğlu ve Düztepe mahallelerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir marketin önünden içi bebek bezi dolu çuval ile bir halk eğitim merkezinden bağlama çaldıkları belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
-
Son Dakika
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.