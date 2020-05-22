Gaziantep'te vaka sayısı artıyor

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Türkiye genelinde vaka sayısı azalırken Gaziantep'te ise artıyor.

Türkiye’de 20 Mayıs günü 972 korona virüs vakası tespit edilirken, bu vakaların yüzde 6'sı Gaziantep'te görüldü. Kentte 20 Mayıs'ta vaka sayısı ilk kez günlük 50'nin üzerine çıkarak 52 oldu. Gaziantep'te görülen vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşırken, bayram öncesinde artan vaka sayısı nedeniyle kentte yoğun önlemler alındı. Vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallara karşı uyaran yetkililer, kurallara riayet etmeyenlere ise ceza kesti.

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