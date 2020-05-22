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GSO Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Covid-19’un ekonomiye etkileri değerlendirildi

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

GSO Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Covid-19’un ekonomiye etkileri değerlendirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
Toplantıda korona virüs salgın sürecinin ekonomiye etkileri, sanayici penceresinden yapılması gerekenler ve ekonomi yönetiminden beklentiler üzerinde duruldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Türkiye geneline bakıldığında sanayicilerimiz çok daha iyi bir fotoğraf veriyor. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimizi mücadeleleri ve yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum” dedi.
Bu zorlu süreçte sanayicilerin çalışanlarına sahip çıktığını ve sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Konukoğlu, “Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Zaman paylaşma zamanı, birlik olma zamanı. Bundan sonraki süreçte işlerimiz için büyük ümitlerimiz var. İnanıyorum ki en geç Temmuz ayının ortalarından sonra çok daha farklı bir konumda olacağız. İnşallah bu salgının vermiş olduğu stresi de üzerimizden atacağız” ifadelerini kullandı.

“Önce sağlığımız diyeceğiz”
Korona virüse karşı açıklanan 14 kurala muhakkak uyulması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, “Sağlıklı kaldığımız müddetçe ailemize ve ülkemize faydalı olabiliriz. Sağlığımız olmazsa ne bu ülkeye, ne ailemize ne de çevremize faydamız olur. Sağlığımızı önceliğimiz yapacak ve çalışmaktan yılmayacağız. İleriye umutla bakacağız. Her akşamın bir sabahı vardır. Her gün hava kararıyor ama yeniden sabah oluyor. Çok badireler atlattık, inşallah bunu da atlatacağız” ifadelerine yer verdi.

"Zor günleri tedbirlerden taviz vermeden atlatacağız”
Korona virüsün iş dünyasına olumsuz etkilerini azaltmak için gayret gösterdiklerine vurgu yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde, ortak beklentilerimizin yer aldığı ve takibi yapılan konular var. Bunlar üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ekonomi yönetimi ile paylaşılıyor. Bunlar arasında en başından beri belirtiğimiz mücbir sebep kapsamının genişletilmesi var. Kamudan kesinleşen alacakların ödenmesi konusunda beklentilerimiz söz konusu. KDV alacağı kadar koşulsuz şartsız KGF sağlanmasını talep ediyoruz. Bu dönemde kira destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu hem kiraya veren hem de kiracı için ciddi problem teşkil ediyor. Herkesin fedakarlık yapabileceği bir mekanizme hayata geçirilebilir. Bir de normalleşme döneminde esnek çalışma kolaylaştırılabilir. İş dünyası olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama bugünleri tedbirlerden taviz vermeden çalışanlarımızla birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.
Ünverdi, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerine medikal ürünler başta olmak üzere yardım malzemeleri gönderdiğini ve bunun ilerleyen süreçte ülkeye pozitif dönüşleri olacağını belirterek, dünyada insanların artık Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısını konuştuğunu ve normalleşmeyle birlikte kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye'nin çok daha iyi konumda olacağını söyledi.
Bu süreci başarıyla atlatanların, toparlanma ve normalleşme ile yeni dünyanın güçlü aktörleri olacağını kaydeden Ünverdi, “Salgın sürecinde ülkemize yönelik pozitif algı güçlenmiştir. Bu yönüyle sağlık alanındaki başarımızla dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden birisi olabiliriz. İlaç sanayine yönelik ham madde veya yarı mamul ürün geliştirebiliriz. Önceden Avrupa'nın hızlı tedarikçisiyken bundan sonra programlı tedarikçisi konumuna gelebiliriz” şeklinde konuştu.
Gaziantep’in de bu süreçten üretim çeşitliliği ve insan kaynağı ile çok daha güçlü çıkacağına inanıcının tam olduğunu belirten Ünverdi, “Salgın nedeniyle eticaret pazarı çok daha hızlı büyüyor ve nihai tüketiciye yönelik üretim yapan Gaziantepli firmalarımızın eticaret ile satışlarını daha da artıracaklarına inanıyorum. Son tüketiciye yönelik üretim yapan firmalarımızı eticaretin avantajlarından faydalanmaya davet ediyorum. Bununla birlikte ithalata yönelik gelen ek vergiler dolayısıyla yerli üretim yapan üreticilerin çok daha avantajlı hale geleceklerini düşünüyorum. Bu bağlamda sağlık alanında maske ve koruyucu tulumların kumaşının üretiminde büyük bir potansiyele sahip olan şehrimizin, maske ve koruyucu tulumların üretiminde de önemli bir merkez haline geleceğine yürekten inanıyorum. Ancak şirketlerimiz güncel koşullara kendini hazırlamalı, yeni teknolojilere adapte olmalı, süreci iyi yönetmeli ve talepleri iyi analiz etmeliler. ‘Yeni normaller’ ile yeni bir döneme hazır olmak zorundayız. Bilime, insana, eğitime, sağlığa, dijitalleşmeye, teknolojiye ve ArGe’ye daha çok yatırım yapmalıyız” diye konuştu.
Adnan Ünverdi, konuşmasının son bölümünde, Covid19 salgınını en kısa sürede atlatmanın yolunun tedbirlere harfiyen uymaktan geçtiğini belirterek, tüm vatandaşları kurallara uymaya davet etti.
Ünverdi, milletin, Gazianteplilerin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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