Gaziantep'te kırsal mahallelere seyahat yasaklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 9 ilçedeki kırsal mahallelere giriş ve çıkışların 5 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.<br>Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Vali Gül, alınan kararlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırsal mahallelere 5 günlük seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Duyuruda, "22-26 Mayıs tarihlerinde kırsal mahallelere (köylere) gidiş geliş yasaklanmıştır. Muhtarlar bilgi verme konusunda sorumlu olup, kolluk kuvvetleri tarafından yollarda ve mahallelerde kontroller yapılacaktır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-22 10:39:30<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.