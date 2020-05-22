GTO başkanlarından bayram mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “Ramazan Bayramı”nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramında herkesin evlerinde olması gerektiğini belirterek, önlerindeki onlarca bayramı kaçırmamak, birilerinin kaçırmasına sebep olmamak için “EvdeKal telefon aç” mesajı verdi. Mesajında ilk defa bir bayramın böyle geçirilmesinin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan başkanlar, "İyilik, güzellik, hayır ve sabır ayı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan'ı geride bıraktık ve mübarek günlerin ardından bir Ramazan Bayramı’na daha çok şükür sağlıkla eriştik. Fakat bu Bayram bizler için maalesef alışılmadık ve hüzünlü geçecek, geçmek de zorunda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir mücadele sürecinden geçtiğini, alınan önemli tedbirlerin ve bu tedbirlere vatandaşlarca gösterilen uyumun gelecek açısından hayati önem taşıdığını anlatan GTO başkanları, Ramazan Bayramı için alınan tedbire de istisnasız herkesin uymasını isteyerek, "Bayramlar tüm İslam alemi için çok özel bir yere sahip. Aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri, hoş sohbetler olmayacak. Her vatandaşımız için keyiflidir, eğlencelidir, mutluluk kaynağı ve bir arada olma sevincidir bayram ziyaretleri. Fakat tüm halkımızdan canıgönülden ricada bulunuyoruz. Lütfen önümüzdeki onlarca bayramı kaçırmamak, birilerinin kaçırmasına sebep olmamak için #EvdeKal’ıp telefon açalım. Gelecek hepimize bayram olsun, bu bayram böyle olsun Belki bir bayramı evimizde geçireceğiz ama onlarca insanın hayattan kopmasına, önümüzdeki bayramlarda bir çocuğun babasından yahut annesinden mahrum kalmasına engel olacağız. Mübarek Ramazan ayını iyiliklerle, hayırlı işlerle geçirdik. Bu iyiliği bayram günlerinde de evde kalarak devam ettirmeliyiz. Duamız odur ki tüm insanlık Ramazan Bayramı ardından korona virüs belasından kurtulur, neşeyle ve hep birlikte, bir arada geçireceğimiz günler yakın olur. Tüm üyelerimizin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, aydınlık yarınlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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