Şehit annesi yürekleri dağladı Oğlunun mezarını ziyaret eden şehit annesi aldığı bayramlığı mezar taşına sardı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Ramazan bayramı öncesinde evladının mezarını ziyaret eden bir şehit annesi gözyaşları içinde oğluna aldığı bayramlığı mezar taşına sardı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehit aileleri şehitliklere akın etti. Gözü yaşlı aileler çocuklarına dualar okuyarak mezarlıklarını temizlediler.

Hakkari Çukurca’da 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Tomak’ın annesi Hacer Korkmaz ise evladına aldığı bayramlığı getirerek gözyaşları içinde mezar taşına sardı. Mezarlıklara gelen aileler Kur’anı Kerim okuyarak dualar etti.

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