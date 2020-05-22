Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup, çiçek bıraktı.<br>Gaziantep Valiliği 22-23 Mayıs'ta sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretine izin verileceğini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde, şehit aileleri Asri Mezarlık şehitliğindeki yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit oğlu Servet Tokmak'ın kabrini ziyaret eden Hacer Korkmaz, mezarına oğlu için aldığı bayramlık kıyafeti örterek gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-05-22 11:47:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.