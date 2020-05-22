Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu mesajında, “Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, başta ‘sağlık’ olmak üzere barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. İslam aleminin, mübarek Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereket ikliminin ardından sevgi, saygı, hoşgörünün hakim olduğu, dostluk, kardeşlik ve akraba ilişkilerinin tazelendiği bir Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. ‘Bayram’ kelimesi, bizlere her zaman birlik, beraberlik ve güzellikleri hatırlatmıştır. Bayramlar, çocukların sevindirildiği, büyüklerin ziyaret edildiği, ellerinin öpüldüğü, kardeşliğin pekiştirildiği, kimsenin yalnız bırakılmadığı sosyal dayanışmanın tam manasıyla hayat bulduğu müstesna günlerdir. Maalesef, bu Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçireceğiz. Bu bayram sevdiklerimizle yan yana gelemezsek de gönüllerimiz bir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına herkesin uyacağından hiç şüphe duymuyorum. Bugüne kadar fedakar kamu ve özel sektör çalışanlarımızın gayretleri, halkımızın da belirtilen kurallara uyması neticesinde inşallah önümüzdeki günlerde hayatımız normalleşecektir. Korona virüs salgınının sona ermesi ve hastalarımızın şifa bulması en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, başta ‘sağlık’ olmak üzere barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. İslam aleminin, mübarek Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum" ifadeleri kullanıldı.

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