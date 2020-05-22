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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı

İHA

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaşanan salgından dolayı milli bayramlar gibi dini bayramların da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaşanan salgından dolayı milli bayramlar gibi dini bayramların da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kutlanması gerektiğini ifade ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı insanlığın önemli bir sınav geçirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ramazan Bayramında uygulanacak tedbirlerin, salgına karşı yürütülen mücadelede önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Kileci, “Milletçe zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sürecin koşullarına göre üretmeye, istihdamımızı korumaya ve zorluklara rağmen ihracatımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yeni dönemin getirdiği mesafeli yaşam kurallarını uygulayarak salgından en az kayıpla çıkmak için çabalıyoruz. Bizler için çok büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan Bayramı’nı; sağlığımız için, sevdiklerimiz ve milletimizin geleceği için salgına karşı uygulanan mücadele yöntemlerine uygun bir şekilde kutlamak zorundayız. Devletimizin, salgınla mücadelede haftalardır yürüttüğü çalışmaları boşa çıkarmamak için her zamankinden farklı olarak bu bayramı evlerimizde, çekirdek ailelerimizle birlikte geçireceğiz. Gelişen haberleşme sistemleri, bayram coşkumuzu yaşamamızdaki en önemli araçlar olacaktır. Yarınlara eksilmeden ulaşabilmemiz için bütün vatandaşlarımızın alınan önlemlere uyması gerektiğini tekrar hatırlatıyor, herkesin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ülkemize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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