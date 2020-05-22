İslahiye´de uyuşturucuya 2 tutuklama

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2´si tutuklandı.<br>İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen A.K., M.K. ve Y.B.´yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-22 14:01:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.