Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu

DHA

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2326 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep'te vatandaşların alışverişlerini yoğun olarak yaptığı Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Polis araçlarından uyarıların yapıldığı caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü....

Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2326 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep'te vatandaşların alışverişlerini yoğun olarak yaptığı Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Polis araçlarından uyarıların yapıldığı caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.<br>Vatandaşlar, bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya geldiklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-05-22 14:23:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç'tan Ramazan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan Ramazan mesajı
Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı mesajı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
İslahiye´de uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER İslahiye´de uyuşturucuya 2 tutuklama
Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi
YEREL HABERLER Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi
GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan ayı sonrası beslenme uyarısı
YEREL HABERLER Ramazan ayı sonrası beslenme uyarısı
Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu Olay sonrası silah kapma kavgası yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna ...
Gaziantep'te 15 günde 15 milyon maske ile rekor üretim 15 günde üretilen 15 milyon ücretsiz maske
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 günde 15 milyon maske ile rekor ...
Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik projesi’nde Türkiye finalinde
YEREL HABERLER Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik ...
Gaziantep'te mezarlık ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Şahin’den bayram mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den bayram mesajı
Ünverdi'den bayram mesajı
YEREL HABERLER Ünverdi'den bayram mesajı
Şahin, yetim aileleriyle telekonferansta buluştu Şahin, yetim koordinasyon merkezi’ni anlattı
YEREL HABERLER Şahin, yetim aileleriyle telekonferansta ...
Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti
Şehit annesi yürekleri dağladı Oğlunun mezarını ziyaret eden şehit annesi aldığı bayramlığı mezar taşına sardı
YEREL HABERLER Şehit annesi yürekleri dağladı Oğlunun mezarını ...
Hanifi Aslan’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Hanifi Aslan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Koronaya karşı dezenfekte tüneli Teknoloji firması kreş için dezenfekte kabini yaptı
YEREL HABERLER Koronaya karşı dezenfekte tüneli Teknoloji firması ...
İtfaiye yavru köpek için seferber oldu
YEREL HABERLER İtfaiye yavru köpek için seferber oldu
GTO başkanlarından bayram mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından bayram mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X