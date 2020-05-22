GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bayramların, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren, gönüller arasında manevi dostluk ve kardeşlik köprüleri oluşturan mukaddes günler olduğunu belirten GTB Başkanları, bu sene COVİD19 salgını nedeniyle alınan tedbir kararları kapsamında evlerde kutlanılacak olan Ramazan Bayramının, milletçe sağlık ve sıhhat içerisinde kutlanılacak diğer tüm bayramlara vesile olması temennisinde bulundu.
Toplum sağlığını tehdit etmesi ve bulaş riskini artırmasından dolayı Ramazan Bayramının ilk defa bayram ziyaretleri yapılmadan evlerde idrak edileceğini kaydeden GTB Başkanları, bu durumun üzüntü verici olduğunu fakat önümüzdeki diğer tüm milli ve dini bayramları büyük bir coşku ve şenlik içerisinde kutlamak için alınan bu karara herkesin hassasiyetle riayet etmesi gerektiğini vurguladılar.
Bayramların, kırgınların ve dargınlıkların sona erdiği, millet olma şuurunun daha da güçlendiği müstesna günler olduğunu belirten GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazanı Şerifi büyük bir coşku içerisinde ifa ederek, mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarımız, geleneklerimiz ve göreneklerimizi yaşatmamıza vesile olan, içinde barındırdığı kardeşlik ve dostluk bağlarıyla bizleri asırlardır birbirimize bağlayan birleştirici bir güç olmuştur. Her sene büyük bir coşku ve sevinç içerisinde yaşadığımız Ramazan Bayramı'nı bu sene zorunlu nedenlere bağlı olarak kendi evlerimizde bayram ziyaretleri yapmadan kutlayacağız. Bu durum tarihte daha önce karşılaşmadığımız ve alışık olmadığımız bir durum olmasından dolayı ilk etapta üzüntü verici gibi gözükse de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu nedenle toplum sağlığını korumak adına alınan tüm önleyici kararlara istisnasız ve hassasiyetle uymak, millet olarak hepimizin en büyük ortak sorumluluğudur. Sağlıklı bayramlara ve yarınlara hep birlikte el ele ulaşmak için, bu bayram evlerimizde kalarak bayram kutlamalarını iletişim araçlarını kullanarak yapmamız, kendimiz ve tüm sevdiklerimizin sağlığı açısından hayati önem arz etmekte. Tüm insanlığın Koronavirüs belasından kurtulmasına, sağlığa ve huzura kavuşmasına vesile olması temennisiyle; Gaziantepli hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç'tan Ramazan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan Ramazan mesajı
Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çarşılarda bayram yoğunluğu
İslahiye´de uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER İslahiye´de uyuşturucuya 2 tutuklama
Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi
YEREL HABERLER Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi
GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’nin Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan ayı sonrası beslenme uyarısı
YEREL HABERLER Ramazan ayı sonrası beslenme uyarısı
Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu Olay sonrası silah kapma kavgası yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna ...
Gaziantep'te 15 günde 15 milyon maske ile rekor üretim 15 günde üretilen 15 milyon ücretsiz maske
YEREL HABERLER Gaziantep'te 15 günde 15 milyon maske ile rekor ...
Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı
Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik projesi’nde Türkiye finalinde
YEREL HABERLER Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik ...
Gaziantep'te mezarlık ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Şahin’den bayram mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den bayram mesajı
Ünverdi'den bayram mesajı
YEREL HABERLER Ünverdi'den bayram mesajı
Şahin, yetim aileleriyle telekonferansta buluştu Şahin, yetim koordinasyon merkezi’ni anlattı
YEREL HABERLER Şahin, yetim aileleriyle telekonferansta ...
Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit aileleri şehitlikleri ziyaret etti
Şehit annesi yürekleri dağladı Oğlunun mezarını ziyaret eden şehit annesi aldığı bayramlığı mezar taşına sardı
YEREL HABERLER Şehit annesi yürekleri dağladı Oğlunun mezarını ...
Hanifi Aslan’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Hanifi Aslan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Koronaya karşı dezenfekte tüneli Teknoloji firması kreş için dezenfekte kabini yaptı
YEREL HABERLER Koronaya karşı dezenfekte tüneli Teknoloji firması ...
İtfaiye yavru köpek için seferber oldu
YEREL HABERLER İtfaiye yavru köpek için seferber oldu
GTO başkanlarından bayram mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından bayram mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X