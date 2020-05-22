Başkan Kılıç'tan Ramazan mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, KoronaVirüs (COVİD19) tedbirleri kapsamında telekonferans aracılığıyla personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye personelinin salgın sürecinde gece gündüz demeden yaptığı özverili çalışmaların çok kıymetli olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, pandemi süreci boyunca canı siper bir şekilde halk sağlığını korumak adına ortaya koyduğunuz üstün emekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Telekonferansta konuşan Başkan Kılıç, “Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği KoronaVirüs (COVİD19) salgınına karşı Oğuzelimiz’de aldığımız koruyucu tedbirler kapsamında kendi sağlığınızı riske atarak, halk sağlığını korumak adına ortaya koyduğunuz özverili çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün mesai arkadaşlarımızın, bu zor günlerde verdikleri emeklerin farkındayız. Tek gayemiz hep birlikte alın teri dökerek yakaladığımız ahengi Oğuzeli’ne nakşetmek. Son olarak, bugüne kadar büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin ve milletimizin yine birlik, beraberlik ile dayanışma ruhuyla bu salgından da kurtulacağına olan inancımız tamdır. Bu vesile ile bu zorlu ve çetin süreçte canı siper bir şekilde fedakarca çalışan bütün mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ailelerinizle sağlıklı huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.