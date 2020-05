Gaziantep kısa çalışma ödeneğine en az baş vuran iller arasında

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, "Kısa çalışma ödeneğine en az başvurunun yapıldığı illerden birisinin de Gaziantep olduğunu memnuniyetle söylemek istiyorum" dedi.

Milletvekili Kirazoğlu, salgın sürecinde gıda ve tıbbi tekstil endüstrisinin merkezi Gaziantep’in üretime devam ederek ülkede ve dünyada tedarikte bir sıkıntı yaşanmaması için kısa çalışma ödeneğine en az başvuru yapan iller arasında olduğunu söyledi. Milletvekili Kirazoğlu, KOVİD19 salgını ile mücadele döneminde hükümetin gerek işçilere gerekse de işverenlere her türlü desteği sağladığını da ifade ederek, “Bu süreci hep birlikte atlatacağız. İşçilerimizin sağlığı herşeyden önemli. Fabrikalarda sosyal mesafe, maske ve hijyenle ilgili tedbirlerden taviz vermeden üretime devam ediyoruz. Salgının genel bir seyri var, Salgınla mücadelede başarılarımızı taçlandırmak için her birimiz maskemizi takıp, sosyal mesafeyi korumalıyız. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bugün itibarıyla korona tarama testine başlıyor. İnşallah salgını yeneceğiz. Sanayicisi, işçisi ile üretime devam ederek büyük katkı sağlayan hemşerilerim sayesinde, kısa çalışma ödeneğine en az başvurunun yapıldığı illerden birisinin de Gaziantep olduğunu memnuniyetle söylemek istiyorum" dedi.

Milletvekili Kirazoğlu Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesinin Gaziantep’te olmasından gurur duyduğunu belirterek, "Covid 19 salgını dünyanın ortak sorunu. Türkiye olarak salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasındayız. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, vefa gönüllülerimiz hemen tüm kesimler salgınla mücadelede büyük bir dayanışma sergiliyor. Sanayicilerimizin paydaşı olan beyaz ve mavi yakalı çalışanları ile bu ortamda, her türlü fedakarlığı yaparak salgınla mücadele konusunda tüm tedbirleri alıp üretime devam etmelerini takdir ediyoruz. Çünkü çarkların durmaması gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatları ile güçlü bir Türkiye idealine büyük katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kirazoğlu, süreçten olumsuz etkilenen kesimler için valilik ve belediyelerin sosyal yardımlaşma vakfıyla birlikte 1000 TL'lik nakdi yardımları yüz binlerce kişiye ulaştırıldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise "Sanayiciler olarak, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlü bir ekonomi için üretmek zorundayız. Bu nedenle de OSB’deki sanayi tesislerimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla her türlü tedbiri tavizsiz bir şekilde alarak üretime devam ediyoruz. Yaklaşık 170 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgemizde Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık ekipleri fabrikalarda düzenli bir şekilde kontrollerini sürdürüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.