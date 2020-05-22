Arabanlı iş adamı 200 çocuğun yüzünü güldürdü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık aldı.

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığınca yürütülen ‘‘Yetim Gülerse Dünya Güler’’ projesi üzerinden ilçedeki yetim ve öksüz 200 çocuğa bayramlık alan Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.

Ramazan Bayramı münasebetiyle, ilçedeki 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık alan Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını temin etmek için projeler oluşturan Kaymakam Mutlu’ya teşekkür etti.

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