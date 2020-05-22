SANKO Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle akademik ve idari personelle sosyal mesafe gözetilerek bayramlaşma yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde üniversite olarak birlik ve beraberlik içinde sağlıklı ve güzel bir çalışma ortamı oluşturduklarını belirterek, "Bu zor günlerde hepinize destekleriniz ve yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Bayram nedeniyle evde kalacağımız bu günlerde hem ailelerimizle zaman geçirmeye hem de dinlenmeye hepimizin ihtiyacı var. Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ise herkesin yoğun bir çabayla çalıştığını vurgulayarak, “Yaşlılarımızı korumayı ihmal etmeyelim. Umarım bir an önce bu sıkıntılı günler geçer ve bundan sonraki bayramları alıştığımız gibi kutlarız. Herkese iyi bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu. Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayram döneminde ailelerin sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini anımsattı. SANKO Üniversitesi ailesine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, büyükleri korumanın önemini bir kez daha ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, iyi bayramlar temennisinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise bu sürece katkılarından dolayı herkese teşekkür ederek, iyi bayramlar diledi.

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