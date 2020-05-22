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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zimem Defteri geleneği ile bu kez elektrik borcu ödendi

İHA

Gaziantep'te Zimem Defteri uygulaması kapsamında bakkal ve tüpgaz bayilerideki borç defterlerinden sonra vatandaşların 2 aylık elektrik borcu ödendi.

Zimem Defteri geleneği ile bu kez elektrik borcu ödendi

Gaziantep'te Zimem Defteri uygulaması kapsamında bakkal ve tüpgaz bayilerideki borç defterlerinden sonra vatandaşların 2 aylık elektrik borcu ödendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda, Gaziantep Valiliği organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması kapsamında daha önce vatandaşların bakkal ve tüpgaz bayilerindeki veresiye defterini satın alınarak, dar gelirli vatandaşların toplamda 4 milyon TL’lik borcunun kapatılmasını organize edilmişti. Projenin üçüncü ayağında daha önce borcu bulunmayıp iki aylık pandemi sürecinde borcunu ödeyemeyen tüm vatandaşların Şubat ve Mart aylarındaki elektrik faturaları ödendi.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan çalışma ile daha önce düzenli olarak elektrik borcunu ödeyen ancak son iki ayda ödemekte güçlük çeken abonelerin listesi ve iki aylık borç dökümü alınarak yapılan programlama sonucunda başvuruya gerek kalmaksızın ödeme planı oluşturuldu. Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve korona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya giren vatandaşlara destek verilmesi amacı ile hayata geçirilen proje kapsamında toplamda 9 bin 500 hanenin 1,5 milyon TL’lik elektrik borcu kapatılmış oldu.

Borcu kapatılan vatandaşların sistemde kayıtlı olan telefon numaralarına elektrik dağıtım şirketi tarafından borcunun ödendiğine dair mesaj gönderilerek bilgilendirme yapıldı.

Özellikle pandemi sürecine tekâbül eden faturaların ödendiği proje vasıtasıyla küresel bir sorun olan salgının etkilerinin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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