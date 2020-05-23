Cezaevi firarisi şahıs kıskıvrak yakalandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Gaziantep polisi, hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edilen şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeytinli Mahallesinde durdurulan bir şahsın GBT sorgusu yapıldı. Sorguda şahsın cezaevi firarisi olduğu, yağma ve hırsızlık suçlarından arandığı, ayrıca 14 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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