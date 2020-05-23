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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yedi Başak’tan yardımseverlere teşekkür

İHA

Yedi Başak’tan yardımseverlere teşekkür

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2020 Ramazan ayı çalışmalarını tamamladı ve yardımseverlere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.
Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olma misyonu ile çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. “Ramazan’a Vefa Yakışır” diyerek bu yıl korona virüs sebebiyle erkene alınan ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle hassasiyetle yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi mazlumların yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin bağışları ile yurt içinde binlerce kişiye gıda kolisi, hijyen paketi, meyve sebze paketi, zekat, fitre, sadaka, alışveriş kartı, çocuklara bayramlık kıyafet ve harçlık ulaştırıldı.
Bu yıl “Biz Bize Yeteriz” sloganıyla Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile Korona virüs sebebiyle hassasiyetle yürütülen çalışmalarda hijyene dikkat edildi, ihtiyaç sahiplerinin evlerine dezenfekte çalışmaları yapıldı. Evden çıkamayan yaşlılara Şehitkamil Kaymakamlığı desteği ile nebulizatör cihazı ulaştırılırken, sokak kısıtlaması olan günlerde sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı. Dernek olarak Kızılay’a kan bağışında bulunuldu ve yetim çocuklara bayramlık ve bayram harçlıkları ulaştırıldı.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çalışmalarında devam etti. İç Savaşın pençesindeki Yemen’de, abluka altındaki Gazze’de, Myanmar’da, Bangladeş’te, Afrika’da ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gıda kolisi, bebek maması, hijyen paketi, adak akika ve şükür kurbanları, iftariyelik gibi ayni yardımların yanı sıra fitre ve zekatlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bilindiği üzere bu yıl Ramazan ayı çalışmalarımızı korona virüsü sebebiyle erkene almış ve Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarımıza başlamıştık. Takiplerini yaptığımız ve saha incelemeleri ile tespit edilen ailelerimize hayırseverlerimizin desteği ile gıda kolileri, hijyen malzemeleri, sebze meyve paketleri, yetim çocuklarımıza bayramlık ve harçlık, yine bağışçılarımızın fitre zekat ve sadakalarını ulaştırdık. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında binlerce insanın gönlüne dokunabilme huzuruyla çalıştık. Yemen’de, Gazze’de, Afrika’da, Myanmar’da, Suriye’de iyilikseverlerin yolunu gözleyen mazlumlara Ramazan ayının bereketini ulaştırmaya çalıştık. Paylaşmanın güzelliği ile ihtiyaç sahibi ailelerin, yetim çocukların gözlerindeki ışık olmaya çalıştık. Yardım ulaştırdığımız ihtiyaç sahipleri adına tüm yardımsever halkımıza, bağışçılarımıza, dernek gönüllülerimize ve iyiliğe vesile olan tüm güzel yüreklere teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu bayramın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Dünyada sömürülmüş, ötekileştirilmiş mazlum insanların acılarının dindiği, göz yaşlarını ancak sevinçten akıttıkları adaletin, merhametin, paylaşmanın hakim olduğu daha nice güzel bayramlara kavuşmayı Rabbimizden istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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