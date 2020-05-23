Gaziantep'te caddeler boş kaldı

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Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gaziantep'teki yoğun caddeler geçmiş yıllara nazaran boş ve sessiz kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan ve Ramazan Bayramı sürecini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 2326 Mayıs tarihlerinde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te geçen yıl bayram alışverişi yapmak isteyen on binlerce vatandaşların akın ettiği kalesi çevresi, Karagöz Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi, Maarif Kavşağı, İstasyon Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi pek çok nokta boş kaldı.

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