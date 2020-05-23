Bylock kulladığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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