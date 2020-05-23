Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Gaziantep'te önceki gün kırmızı ışıkta iş adamına ait olan lüks aracı kurşun yağmuruna tutan şüpheli şahıs tutuklandı.
Gaziantep'te önceki gün öğle saatlerinde, Şehitkamil ilçesi Nijmegen Bulvarı'nda iş adamı F.Ö.'ye ait olan lüks aracı kurşun yağmuruna tutan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli M.A., yakalandıktan sonra emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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