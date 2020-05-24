İçişleri Bakanı Soylu Suriye sınırında

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bir dizi programda bulunmak üzere Suriye sınırının sıfır noktasında bulanan Kilis’e geldi.

Bir dizi programda bulunmak üzere Kilis’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Gaziantep Havaalanında Gaziantep Valisi Davut Gül karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradan Suriye sınırında bulunan Kilis’e geçti.

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