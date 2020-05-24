4 kişinin katili adliyeye gönderildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.

Cemal Ç., 2014 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firar olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmaya getirilen Cemal Ç., bugün adliyeye sevk edilmek üzere jandarma tarafından Gaziantep’e gönderildi.

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