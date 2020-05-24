4 kişinin katili adliyede

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye getirildi.

Cemal Ç. (54) 2014 yılında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firari olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Cemal Ç. geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep Adliyesine getirildi.

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