Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 5 bin 175 kişiye ceza

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamanın ilk 2 gününde sokağa çıkan 5 bin 175 kişiye idari para cezası kesildi.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler yapıldığı vurgulandı. 2 günlük süreçte yapılan denetimlerde, kuralları ihlal ederek muaf olmadığı halde dışarı çıkan 5 bin 175 kişi ile genelgeye rağmen iş yerini açan 24 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-25 11:38:46<br>

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