Gaziantep'te 3 günde kısıtlamayı ihlal eden 7 bin 911 kişiye ceza

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 4 günlük kısıtlamanın 3 günlük bölümünde kural ihlali yaparak dışarı çıkan 7 bin 911 kişiye idari para cezası kesildi.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilk 3 günde yapılan denetimlerde sebepsiz yere dışarı çıkarak ihlalde bulunan 7 bin 911 kişiye cezai işlem uygulandı. Genelgeye aykırı şekilde iş yerini açan 29 kişiye de idari para cezası kesilen kentte, güvenlik güçlerinin denetimi devam ediyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-26 11:40:41<br>
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