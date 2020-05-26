Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan ayında yasaklanan tepsi yemeklerinin pişirilmesine bayramdan sonra tekrar başlanabileceğini duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İftar yoğunluğundan dolayı fırınlarda pişirilmesine kısa bir süre ara verdiğimiz tepsi yemeklerini sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak şartıyla yarından itibaren yapabilirsiniz. Pide fırınlarımız Ramazan öncesi çalışma saatlerine göre çalışacaktır. Afiyet olsun" paylaşımını yaptı.

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