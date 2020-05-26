Dereye uçan motor sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sürücüsü motoru ile beraber yol kenarında bulunan dereye uçarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçesine bağlı Değirmencik Mahallesinde kırsal alanında meydana gelen kazada arkadaşları ile İdilli Mahallesine alkol almaya giden Y.Ş. Kutlar 85 promil alkollü olduğu öğrenildi. Motorun hakimiyetini kaybetmesi ile yolun alt kısmında bulunan deresine uçtu. Düştüğü yerden kayanın altına sıkışan 19 yaşında ki Y.Ş.Kutlar derede bulunan kayanın altına sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler önce sağlık ekiplerine sonra Jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Kutları’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine getirdi.

Yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlar 112 sağlık ekipleri tarafından Geziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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