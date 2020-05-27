Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor

DHA

Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 15 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. 'Can' isimli maymuna maske taktıkları hayvanat bahçesinde her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısa süre önce doğan deve ile 2 zebranın isimlerini de yapacakları anket ile belirleyeceklerini söyledi. Kentte 1000 dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi...

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyarete açılıyor

<br>Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 15 Haziran'da yeniden ziyarete açılacak. 'Can' isimli maymuna maske taktıkları hayvanat bahçesinde her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kısa süre önce doğan deve ile 2 zebranın isimlerini de yapacakları anket ile belirleyeceklerini söyledi.<br>Kentte 1000 dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla mart ayında ziyarete kapatıldı. Bu süreçte düzenli olarak dezenfekte edilen bahçedeki hayvanların sağlık kontrollerinin de sık aralıklarla yapılmasına başlandı.<br>15 HAZİRAN'DA YENİDEN AÇILIYOR<br>Koronavirüs tedbirleri devam ederken, hayvanat bahçesinin 15 Haziran'da yeniden ziyarete açılması kararlaştırıldı. Hayvanat bahçesinde hazırlıklara başlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çalışmaları inceledi. Hayvanat bahçesini dolaşan ve bilgi alan Şahin, Safari Park'ta bulunan hayvanları da elleriyle besledi.<br>Fatma Şahin, açılıştan önce tüm hazırlıkların tamamlandığını ve hayvanların sağlık kontrollerinin de daha sık yapılmaya başlandığını belirterek, "Buraya salgından önce yılda 5 milyon ziyaretçi geliyordu. Tüm hazırlıklarımızı yaptık inşallah 15 Haziran'da kapılarımızı ziyaretçilere tekrar açıyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'de bu güzelliği bu kadar hayvan türünü bir arada görebilecekleri başka bir yer yok. Açıldıktan sonra bütün halkımızı buraya davet ediyoruz. Özellikle gelecek olan misafirlerimizin kafesleri kaldırdığımız ve hayvanların bir arada yaşadığı Safari Park, Kelebek Bahçesi ve Zooloji Müzesi'ni görmelerini istiyoruz" dedi.<br>PANDEMİ DÖNEMİNDE NÜFUS ARTTI<br>Salgınla mücadele döneminde 100'ün üzerinde yeni doğumun gerçekleştiği hayvanat bahçesinde dünyaya gelen hayvanların sağlık kontrolleri de veteriner hekimler tarafından yürütülüyor. Yeni üyelerle nüfusu daha da genişleyen hayvanat bahçesinde bayramda dünyaya gelen 2 deveden 1'ine 'Bayram' ismi konuldu. Dünyaya gelen diğer deve ile 2 zebranın isimlerinin ise yapılacak anket ile konulması kararlaştırıldı.<br>Develeri de ziyaret eden ve annelerini marul ile besleyen Başkan Şahin, "Burası doğurganlık oranı yüksek bir hayvanat bahçesi. Pandemi döneminde de nüfusumuz arttı. Yavru deve ve zebramız oldu. Bugün onları ziyarete geldik. Deve ve zebralarımızın ismini vatandaşlarımıza sormak istiyoruz. Bunlar çok özel yavrular ve isimleri için anket yapacağız. Anket sonucunda hangi isimler ön plana çıkarsa o isimleri vereceğiz. Vatandaşlarımızdan bu ankete katılmalarını ve isimler önermelerini bekliyoruz" diye konuştu.<br>BAHÇENİN MASKOTU MAYMUN 'CAN' MASKE TAKTI<br>Hayvanat bahçesinin maskotu olan maymun 'Can'a ise salgına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıldı. Sosyal mesafenin ve maskenin önemine dikkat çekmek isteyen Hayvanat Bahçesi yetkilileri, maske takmanın önemli olduğunu hatırlattı.<br>Yeni bir yaşam biçiminin olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, maymun 'Can'ın da maske takacağını ve sosyal mesafeye dikkat edeceğini vurgulayarak, "Artık yeni bir yaşam biçimi var. Bu yaşam biçiminde maskemizi takıp sosyal mesafe kuralına uymalıyız. Maskotumuz 'Can'a da maske taktık. Kendisi ile sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Hayvanat Bahçesi'nde artık maskeli dolaşacak" dedi.<br>2 aydır ziyaretçi almadıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise bu sürede hayvanların beslenmesi, tedavisi ve temizliğinin aksatılmadan yapıldığını belirtti.<br>Öte yandan 15 Haziran'da açılacak hayvanat bahçesinde ilk etapta sadece açık alanda bulunan hayvanların ziyaret edilebileceği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ<br>2020-05-27 09:42:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te yasak biter bitmez sokağa çıktılar
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasak biter bitmez sokağa çıktılar
Boş yolda sürat kaza getirdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Boş yolda sürat kaza getirdi: 1 yaralı
İslahiye’de iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İslahiye’de iş yerinin bacasında çıkan yangın ...
İslahiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER İslahiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ...
Dereye uçan motor sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dereye uçan motor sürücüsü ağır yaralandı
Gaziantep'te tepsi yemeği yasağı kalktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tepsi yemeği yasağı kalktı
Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale gün yüzüne çıkmayı bekliyor
YEREL HABERLER Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale ...
Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, tepsi yemeği yasağı kalktı
5 kişiyi alıkoyup, gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
YEREL HABERLER 5 kişiyi alıkoyup, gaspeden şüpheliden gazetecilere ...
Bayramda kuralları ihlal edenlere ceza yağdı Gaziantep’te bayramın ilk iki günü kısıtlamayı ihlal eden 7 bin 91 şahsa cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Bayramda kuralları ihlal edenlere ceza ...
Başkan Şahin, dijital ortamda öğrenciler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahin, dijital ortamda öğrenciler ile buluştu
Gaziantep’te trafiği rahatlatacak projeye tam not
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafiği rahatlatacak projeye tam not
Korona virüs öze döndürdü Unutulmaya yüz tutan değerler pandemi sürecinde yeniden hatırlandı
YEREL HABERLER Korona virüs öze döndürdü Unutulmaya yüz tutan ...
SANKO Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi'nde sanal bayramlaşma
İşkenceci gaspçı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER İşkenceci gaspçı kıskıvrak yakalandı
Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa 11 milyar TL'lik destek Gaziantep'te esnaf, işçi ve işverene 309 milyon destek sağlandı
YEREL HABERLER Ekonomik İstikrar ve Sosyal Koruma Kalkanı ile ...
3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 gün mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Koronaya yakalanan anne ve kızın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Koronaya yakalanan anne ve kızın yaşadığı mahalle ...
Gaziantep'te 3 günde kısıtlamayı ihlal eden 7 bin 911 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 günde kısıtlamayı ihlal eden 7 bin 911 ...
Çöpte bulunan Duru bebek, taburcu edildi
YEREL HABERLER Çöpte bulunan Duru bebek, taburcu edildi
Çöpte bulunan Duru bebek taburcu oldu Gaziantep’te çöpte bulunan Duru bebek tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Çöpte bulunan Duru bebek taburcu oldu Gaziantep’te ...
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X